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بطل فيلم ALADDIN: سعيد بالتمثيل بجانب ويل سميث.. وأحب عادل إمام وأحمد السقا.. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:18 ص
فيلم ALADDIN لشركة
فيلم ALADDIN لشركة DISNEY العالمية
هاني حسين
قال الفنان العالمي مينا مسعود بطل فيلم ALADDIN لشركة DISNEY العالمية، إنه بدأ التمثيل منذ 8 سنوات، وأنه تقدم إلى تجارب الأداء للفيلم وتم اختياره لبطولة الفيلم.

وأضاف " مسعود " في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلا:" فيلم ALADDIN مليء بالرقص والغناء ومشاهد الأكشن، وأشعر بالسعادة للتمثيل بجانب الفنان ويل سميث لأنه من أكبر الممثلين في العالم، وهو إنسان طيب".

وتابع:" أتمنى التمثيل في أفلام عربية ومصرية لرواية الحكايات المصرية العظيمة، وأتابع الأفلام المصرية وأحب تمثيل كلا من عادل إمام وأحمد السقا ومحمد هنيدي".

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