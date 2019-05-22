بطل فيلم ALADDIN: سعيد بالتمثيل بجانب ويل سميث.. وأحب عادل إمام وأحمد السقا.. فيديو

قال الفنان العالمي مينا مسعود بطل فيلم ALADDIN لشركة DISNEY العالمية، إنه بدأ التمثيل منذ 8 سنوات، وأنه تقدم إلى تجارب الأداء للفيلم وتم اختياره لبطولة الفيلم.



وأضاف " مسعود " في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلا:" فيلم ALADDIN مليء بالرقص والغناء ومشاهد الأكشن، وأشعر بالسعادة للتمثيل بجانب الفنان ويل سميث لأنه من أكبر الممثلين في العالم، وهو إنسان طيب".



وتابع:" أتمنى التمثيل في أفلام عربية ومصرية لرواية الحكايات المصرية العظيمة، وأتابع الأفلام المصرية وأحب تمثيل كلا من عادل إمام وأحمد السقا ومحمد هنيدي".

