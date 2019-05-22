الوحدة الوطنية.. كنيسة الشهيدة رفقة بمشتول السوق تنظم إفطارا للصائمين.. صور

نظمت كنيسة الشهيدة رفقة بعزبة أسعد بمشتول السوق بمحافظة الشرقية، برعاية الأنبا دوماديوس راعى الكنيسة، حفل إفطار للصائمين تحت شعار "الوحدة الوطنية".



حيث شهد الإفطار حضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء مجلس الشعب عن الدائرة ، وقوات من مركز الشرطة بقيادة العقيد محمد حجازي مأمور مركز الشرطة، والمقدم أحمد رمضان نائب مأمور مركز الشرطة ،وعدد من الآباء الكهنة والقمص ميخائيل الشحات والقمص زكريا غطاس والقس صموئيل عبدالله والقس توماس جمال.



فيما تقدم المسئولين عن الكنيسة بخالص التهاني للمسلمين بمناسبة شهر رمضان كما بادلهم الحضور بمشاعر تغمرها السعادة والأعتزاز بمثل هذه اللافتة المثيرة التي قام بها الأخوة الأقباط ومشاركة المسلمين احتفالهم بشهر رمضان الكريم.