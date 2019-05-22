النصاب والحول.. دار الإفتاء: مال المحجور عليه فيه زكاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للمحجور عليه إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟



وقالت الإفتاء في ردها على السؤال، إن للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية.



وأشارت إلى أن المال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار 21.