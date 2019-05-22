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فن

صلاح عبد الله يوجه رسالة لأبطال مسلسل هوجان

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:17 ص
مسلسل هوجان
مسلسل هوجان
محمد بدران
وجه الفنان الكبير صلاح عبد الله عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" رسالة إلى النجم محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز ابطال مسلسل هوجان".


ونشر عبد الله صورة له وعلق قائلًا "‏‏رسالة إلى ‎#هوجان و ‎#الحراق والـ ‎#الواد_سيد_الشحات
ماعاش اللي يعلِم عالمعلِم ‎@Mohamed_Emam ‎@MAElRahman ‎@KarimzKarim "


مسلسل هوجان يشارك به إلى جانب محمد إمام كل من الفنانين: "صلاح عبد الله، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، رياض الخولي، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين"، من إنتاج تامر مرسي، وسيناريو وحوار محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
صلاح عبد الله يوجه رسالة لأبطال مسلسل هوجان

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