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برلمان

برلماني يطالب وزير القوي العاملة بتفسير مقنع عن تقاضي 17 مسئولاً 46 مليون جنيه

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:01 ص
الدكتور محمد سعفان،
الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة
حسن رضوان
علق عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ما جاء باجتماع لجنة الخطة والموازنة خلال مناقشة موازنة وزارة القوي العاملة، بعد الكشف عن تقاضي 17 مسؤولًا بالوزارة 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل، 65 مليون جنيه.

طالب "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، وزير القوي العاملة بتفسير كامل عن هذه الأرقام التي وصفها بالضخمة وتتخطى الحد الأقصي للمرتبات، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون هناك مساواة بين جميع الموظفين في جميع الهيئات والوزارات بالدولة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه لا يجب أن تقبل خطة النواب أي موازنة لأي وزارة يوجد بها خلل حيث إن هذه المرتبات تخلق عنصرية وتفرقة بين جميع موظفي الدولة والوضع الاقتصادي بمصر لا يسمح بإعطاء هذه المرتبات الضخمة.

يُذكر أن اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان شهد حالة من الدهشة بين أعضاء اللجنة خلال مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة، بعد ما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولًا بالوزارة 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل مبلغ 65 مليون جنيه.

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