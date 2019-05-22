تخفيفا عن المواطنين.. وزير الكهرباء: مد تحريك الأسعار 8 سنوات قرار من الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الدولة اتخذت قرارا برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا طبقا لخطة مدروسة ومعلنة؛ موضحا أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء.



وأضاف «شاكر» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»؛ أن الفاتورة التي تستهلك كل 50 كيلو وات سوف يتم إضافة 4 جنيهات فقط على فاتورته؛ ومن يستخدم 1000 كيلو وات سوف يضاف فقط على فاتورته 93.5 جنيه فقط لا غير.



ولفت «شاكر» إلى أن 33.5 مليار حجم العجز في قطار الكهرباء في حالة عدم زيادة أسعار الكهرباء؛ مؤكدا أنه تم إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلي 8 سنوات لتخفيف الأعباء على المواطنين وفقا لقرارات الرئيس السيسي.