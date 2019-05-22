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رياضة

حسن عمار: سمير حلبية مصمم على الاستقالة من رئاسة المصري

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:46 ص
حسن عمار
حسن عمار
محمد رشاد
أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن سمير حلبية رئيس النادي مصمم على تقديم استقالته بعد الهجوم الضاري على المجلس.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن حلبية يرى أنه قدم أفضل شيء للمصري، الفريق حقق مركز رابع في الدوري وشارك في الكونفيدرالية ثلاثة مواسم على التوالي، ورغم ذلك يتم مهاجمة المجلس بشكل قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن البعض يحاول استغلال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من أجل إيصال صورة خاطئة عن المجلس للجماهير.

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