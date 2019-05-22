بقرار رئاسي.. وزير الكهرباء: حررنا الأسعار تدريجيا لمدة ٨ سنوات تخفيفا على المواطنين

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة؛ إن الدولة كانت سوف تقع في مشكلات كثيرة في حالة عدم تحرير سعر الكهرباء تدريجيا؛ موضحا أن 33.5 مليار حجم العجز في قطار الكهرباء في حالة عدم زيادة الأسعار.



وأضاف «شاكر» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى؛ أن من يستخدم 1000 كيلو وات سوف يضاف فقط على فاتورته 93.5 جنيه فقط لاغير؛ منوها أن عدد الفواتير التي تستهلك أكثر من ال 1000 كيلو وات هم 204 آلاف فاتورة على مستوى الجمهورية.



وأشار «شاكر»؛ إلى أن الدولة لا تزال تدعم الكهرباء بقيمة 16.8 مليار جنيه؛ لافتا أنه تم إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء على المواطنين وفقا لقرارات الرئيس السيسي.



قال الدكتور محمد شاكر؛ إن الدولة اتخذت قرارا برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا طبقا لخطة مدروسة ومعلنة؛ موضحا أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء.



وأضاف «شاكر» أن الفاتورة التي تستهلك كل 50 كيلو وات سوف يتم إضافة 4 جنيهات فقط على فاتورته؛ ومن يستخدم 1000 كيلو وات سوف يضاف فقط على فاتورته 93.5 جنيه فقط لا غير.



ولفت «شاكر» إلى أن 33.5 مليار حجم العجز في قطار الكهرباء في حالة عدم زيادة أسعار الكهرباء؛ مؤكدا أنه تم إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلي 8 سنوات لتخفيف الأعباء على المواطنين وفقا لقرارات الرئيس السيسي.