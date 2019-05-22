ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حسن عمار: المصري أهدر فوزا سهلا على الإنتاج الحربي.. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:21 ص
جانب من مباراة المصري
جانب من مباراة المصري والانتاج الحربي
محمد رشاد
يرى حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن الفريق أهدر فوزًا سهلًا على الإنتاج الحربي في مباراة الفريقين أمس بالدوري.

قال عمار في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المصري كان بإمكانه تحقيق الفوز بسهولة على الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن الفريق عليه إغلاق الصفحة والتركيز في مباراة الداخلية.

أعرب عن تمنياته بحصول المصري على المركز الرابع ليكون حقق ذلك للمرة الرابعة على التوالي والمشاركة في الكونفيدرالية من جديد للمرة الرابعة على التوالي أيضًا لأول مرة في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحسب للمجلس السابق والحالي.

ترشيحاتنا

سموحة يضرب بتروجت بثنائية نظيفة ويضمن البقاء رسميا في الدوري الممتاز

نعامل كخيل الحكومة.. سمير صبرى: الشباب بيصبغوا شعرهم أبيض عشان يشتغلوا

هل يحضر الخطيب نهائي الكونفدرالية بجوار رئيس الزمالك؟ .. سيناريوهات مفتوحة

تيتو جارسيا: خطأ نيجيريا وراء ضم أبو الفتوح لمنتخب مصر .. فيديو

بعد رفضه صيام اللاعبين.. ميدو يثير الجدل بـصورته على مائدة طعام في نهار رمضان

امتحانات أولى ثانوي .. اكتشاف مؤامرة على السيستم بإحدى مدارس الجيزة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور