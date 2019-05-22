حسن عمار: المصري أهدر فوزا سهلا على الإنتاج الحربي.. فيديو

يرى حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن الفريق أهدر فوزًا سهلًا على الإنتاج الحربي في مباراة الفريقين أمس بالدوري.



قال عمار في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المصري كان بإمكانه تحقيق الفوز بسهولة على الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن الفريق عليه إغلاق الصفحة والتركيز في مباراة الداخلية.



أعرب عن تمنياته بحصول المصري على المركز الرابع ليكون حقق ذلك للمرة الرابعة على التوالي والمشاركة في الكونفيدرالية من جديد للمرة الرابعة على التوالي أيضًا لأول مرة في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحسب للمجلس السابق والحالي.