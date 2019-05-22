نبيل الحلفاوي: مصلحة جماهير الأهلي والزمالك في وحدة المنتخب

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على توحد جماهير الاهلى والزمالك ضد اختيارات خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بعد إعلانه أمس قائمة الفراعنة لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.



وعلق الحلفاوى قائلًا "‏اليوم علقت على قائمة المنتخب..وتوقعت في ظل المناخ المتوتر والتجاوزات بين مشجعي الأهلي والزمالك أن تنحاز الأغلبية للاعبي ناديهم، المفاجأة الرائعة أنه باستثناء أقلية بقيت أسيرة للاستقطاب فإن الأغلبية توحدت في شبه إجماع على أسماء بعينها متجاوزين انتماءهم الضيق، مصلحة المنتخب وحدتهم.





وجاءت القائمة كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد الشناوي (الاهلي) - محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) - محمد أبو جبل (سموحة).



خط الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) - عمر جابر (بيراميدز) - علي غزال (فيرينسي البرتغالي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - محمود علاء (الزمالك) - أحمد أبو الفتوح (سموحة).



خط الوسط: وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - طارق حامد (الزمالك) - محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز).



خط الهجوم: أحمد علي كامل (المقاولون العرب) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني).







