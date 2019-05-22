كرم الشراقوة زاد عن حده.. مدرسة تقيم إفطاراً جماعياً لأهالي القرية بمساعدة الطالبات.. صور

تشتهر محافظة الشرقية وأهلها بالكرم والجود فكل يوم يقدم أهالي المحافظة الأمثلة الواضحة والتي تُدلِّّل علي كرمهم وجودهم، خاصة خلال أيام شهر رمضان الكريم فتجد الموائد المقامة والعزومات الدورية، بالإضافة إلى تقديم يد العون والمساعدة في فعل الخير وخاصة في قرى المحافظة.





فيما كان لطلاب وأهالي قرية الحجازية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية دورٌ واضحٌ خلال الشهر الكريم حيث حرص الطلاب والعاملون بمدرسة إبراهيم الأمين الثانوية المشتركة ألا يمر الشهر الكريم إلا ويكون لهم دور واضح وملموس يقدمون من خلاله لوحة إرشادية لجميع الطلاب وأهالي المحافظة للدلالة عن كرمهم وجودهم وذلك من خلال مساهمتهم ومشاركتهم في تنظيم "حفل إفطار جماعي" لأهالي القرية والمهتمين بالعملية التعليمية داخل المدرسة وبأيدي العاملات والطالبات بها.





في البداية أكد "محمد أبوندا" سكرتير مدرسة إبراهيم الأمين الثانوية بالحجازية لموقع "صدى البلد" أن العاملين بالمدرسة وعلى رأسهم المدير فكروا في القيام بعمل مختلف يشارك فيه الجميع علي قلب رجل واحد بداية من العاملين بالمدرسة وطلاب وطالبات المدرسة وهو تنظيم مائدة إفطار لأهالي القرية والعاملين بالمدرسة ولجميع المهتمين بالعملية التعليمية وإدارة الحسينية التعليمية.





وأضاف"أبوندا" أنه بالفعل تم اتخاذ القرار وتم البدء في إحضار مستلزمات الإفطار وتوجيه دعوات للمشاركة في الإفطار والاستعانة بأسرة التربية الزراعية والاقتصاد والتدبير المنزلي ومدرسات المدرسة والطالبات التي تجيد الطهي وبالفعل قامت الطالبات تساعدهم المعلمات والعاملات بالمدرسة في طهي الطعام وتجهيز المحاشي بأنواعها المختلفة واللحوم وكل ما تحتاجه السفرة علي الإفطار وكل ذلك بالجهود الذاتية دون الاستعانة بأي شيء من الخارج.





فيما تقدم "محمود محمد ابراهيم" مدير المدرسة بالشكر لجميع الزملاء والزميلات وطلاب المدرسة علي ما قدموه اليوم من جهد وتعب مؤكدًا أن تكاليف الإفطار الجماعي مساهمة طيبة وبنفس راضية من أفراد أسرة المدرسة ولم نتلق أي تبرع من أي فرد خارج أسرة المدرسة والإفطار كان إفطار محبة يجتمع فيه كل أهالي القرية وأولياء الأمور والمعلمين.



