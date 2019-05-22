إدارة الرجاء تجتمع باللاعبين والجهاز.. والفريق يدخل السبت معسكرا مغلقا

قرر مجلس إدارة نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد أبو صندوق عقد جلسة مع الجهاز الفنى بقيادة هاني العقبي ولاعبي الفريق مساء السبت المقبل.



وسوف ينظم النادى إفطارا للاعبين والجهاز الفنى بأحد مطاعم برج العرب بالإسكندرية.



وفي سياق متصل استقر الفريق على دخول معسكر مغلق بالإسكندرية منتصف شهر يونيو المقبل ضمن التحضيرات الموسم الجديد لتجهيز الفريق الصعود للدوري الممتاز.