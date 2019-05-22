نشرة أخبار البرلمان: تخصيص مبالغ كبيرة في موازنات المحافظات لشراء الصحف.. واقتصادية النواب تبدأ مناقشة قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم أمس الثلاثاء 21 مايو:
محلية النواب تنتقد تخصيص مبالغ كبيرة في موازنات المحافظات لشراء الصحف والمجلات
قتصادية النواب تبدأ مناقشة قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة
صطفى بكري: حرية التعبير مكفولة في مصر والدستور نص على ذلك
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في سحور الغزولي
فؤاد ينتقد الدور السلبي لجهاز حماية المنافسة في صفقة دمج أوبر وكريم
المحافظين يسأل القوى العاملة عن تقاضي عدد من مستشاريها 46 مليون جنيه
وجهت له عبارات سب وقذف.. متحدث البرلمان يقدم بلاغا ضد صفحة على فيس بوك
ضمن مشروع الموازنة.. محلية النواب تطلب بيانا عن التمويل الذاتي للمحافظات
راجعوا الباب الثاني.. برلماني يطالب بتوزيع عادل لموازنات المحافظات
لمنع السير عكس الاتجاه.. برلماني يطالب بنشر المطبات الشوكية بالشوارع والميادين
نائب يطالب الكهرباء بتوعية المواطنين بكيفية ترشيد استهلاك الطاقة
محلية النواب تنتقد تخصيص مبالغ كبيرة في موازنات المحافظات لشراء الصحف والمجلات
قتصادية النواب تبدأ مناقشة قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة
صطفى بكري: حرية التعبير مكفولة في مصر والدستور نص على ذلك
نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في سحور الغزولي
فؤاد ينتقد الدور السلبي لجهاز حماية المنافسة في صفقة دمج أوبر وكريم
المحافظين يسأل القوى العاملة عن تقاضي عدد من مستشاريها 46 مليون جنيه
وجهت له عبارات سب وقذف.. متحدث البرلمان يقدم بلاغا ضد صفحة على فيس بوك
ضمن مشروع الموازنة.. محلية النواب تطلب بيانا عن التمويل الذاتي للمحافظات
راجعوا الباب الثاني.. برلماني يطالب بتوزيع عادل لموازنات المحافظات
لمنع السير عكس الاتجاه.. برلماني يطالب بنشر المطبات الشوكية بالشوارع والميادين
نائب يطالب الكهرباء بتوعية المواطنين بكيفية ترشيد استهلاك الطاقة