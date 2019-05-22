ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نشرة أخبار البرلمان: تخصيص مبالغ كبيرة في موازنات المحافظات لشراء الصحف.. واقتصادية النواب تبدأ مناقشة قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:24 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
القسم السياسي
في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم أمس الثلاثاء 21 مايو:

محلية النواب تنتقد تخصيص مبالغ كبيرة في موازنات المحافظات لشراء الصحف والمجلات

قتصادية النواب تبدأ مناقشة قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة

صطفى بكري: حرية التعبير مكفولة في مصر والدستور نص على ذلك

نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون في سحور الغزولي

فؤاد ينتقد الدور السلبي لجهاز حماية المنافسة في صفقة دمج أوبر وكريم

المحافظين يسأل القوى العاملة عن تقاضي عدد من مستشاريها 46 مليون جنيه

وجهت له عبارات سب وقذف.. متحدث البرلمان يقدم بلاغا ضد صفحة على فيس بوك

ضمن مشروع الموازنة.. محلية النواب تطلب بيانا عن التمويل الذاتي للمحافظات

راجعوا الباب الثاني.. برلماني يطالب بتوزيع عادل لموازنات المحافظات

لمنع السير عكس الاتجاه.. برلماني يطالب بنشر المطبات الشوكية بالشوارع والميادين

نائب يطالب الكهرباء بتوعية المواطنين بكيفية ترشيد استهلاك الطاقة

ترشيحاتنا

تخفيفا عن المواطنين.. وزير الكهرباء: مد تحريك الأسعار 8 سنوات قرار من الرئيس السيسي

الإمارات تعلن موقفها من مؤتمر صفقة القرن الاقتصادي في البحرين

امتحانات أولى ثانوي .. اكتشاف مؤامرة على السيستم بإحدى مدارس الجيزة

كندة علوش تعرض فستان زفافها على عمرو يوسف للبيع .. لهذا السبب

وزير الكهرباء يكشف سر ارتفاع الأسعار في ذلك التوقيت.. فيديو

عهد الفوضى انتهى.. أحمد موسى: مصر دولة قانون وتملك جيشا قويا.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور