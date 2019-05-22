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فن

مستحيل أرجعله.. خطيبة أحمد جمال تؤكد انفصالها عنه

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:34 ص
أحمد جمال - ديانا
أحمد جمال - ديانا الخميس
سعيد فراج
أكدت الإعلامية السعودية ديانا الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، خبر انفصالها عن المطرب أحمد جمال، نجم برنامج اكتشاف المواهب آرب أيدل، مشيرة إلى أن عودتها إليه أصبحت مستحيلة.

يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من إحتفال أحمد جمال وديانا الخميس، بخطبتهما، إذ اتسم حفل الخطوبة بالخصوصية وبعيدًا على أعين الصحافة والإعلام.

كان ينتظر أن يحتفل أحمد جمال وديانا الخميس، بزفافهما خلال الفترة القليلة المُقبلة، إذ أكد في تصريح سابق لـ صدى البلد أنه إتفق مع خطيبته على إقامة حفل الزفاف بعد طرح ألبومه الغنائي الجديد، موضحًا أن الزواج من الممكن أن يتم نهاية العام الحالي.

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