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رياضة

حارس طلائع الجيش: أتعجب من عدم انضمام مصطفى محمد لمنتخب مصر

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:41 ص
لاعبوا الفريق الأول
لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بطلائع الجيش
محمد رشاد
أعرب محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن دهشته من استبعاد زميله مصطفى محمد من قائمة منتخب مصر المستدعاة لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف عبر نايل سبورت: "أنا حزين لعدم انضمام مصطفى محمد للمنتخب، إنه مستقبل مصر، كنت أنتظر وجوده في القائمة ،دعونا نتحدث بصراحة، مصطفى محمد تعرض للظلم، لا يزال صغيرا ولديه الكثير من الإمكانيات".

وقال بسام عن تجنب الهبوط: "الاتحاد فريق محترم، تركيزنا كان منصبا على حسم البقاء حتى لا نظل تحت الضغط في آخر مباراة، واستطعنا تحقيق فوزا كبيرا على فريق مميز ، أتمنى أن يبقى الاتحاد وكل الأندية الجماهيرية".

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