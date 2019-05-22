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اجتماع موسع مع إدارة التمريض بالمديرية وتمريض مستشفى السويس العام

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:12 ص
اجتماع موسع مع إدارة
اجتماع موسع مع إدارة التمريض بالمديرية وتمريض مستشفى السويس
حسن غنيمة
عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس اجتماعًا موسعًا مع إدارة التمريض بالمديرية برئاسة مس عبير محمود وتمريض مستشفي السويس العام، حيث ناقش الاجتماع معوقات ومشكلات سير العمل بالمستشفي ومناقشة السلبيات التي ظهرت أثناء مرور وكيل وزارة الصحة علي المستشفي خلال الأيام الماضية وتفعيل الدور الإشرافي للمديرية على المستشفي العام.

كما شدد الدكتور محمد يوسف على ضرورة تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة والالتزام بالتواجد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين والمتغيبين والمنقطعين.

وأشار إلى أن قطاع التمريض من أهم الركائز الأساسية بالمنشآت الطبية والتي يقع على عاتقها دور كبير في تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمواطنين والذي يجب أن يتم على الوجه الأكمل.

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