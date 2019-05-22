مستنجدة بتركيا.. قطر تحاول الخروج من مأزق المواجهات الأمريكية والإيرانية

يبدو أن الإمارة القطرية تعاني بسبب شدة التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الكلامية الناشبة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث إن واشنطن زادت من حدة تلك التوترات بدفع العديد من القطع الحربية إلي الخليج العربي استعدادا لأي مواجهة محتملة.





ووفقا لما نشرته قناة مباشر قطر، كانت زيارة، وزير الدفاع القطري، التي أجراها لوزير الدفاع التركي محاولة إيجاد مخرج لأزمة تميم بن حمد، في حال نشوب أي مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران.



