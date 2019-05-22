ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مستنجدة بتركيا.. قطر تحاول الخروج من مأزق المواجهات الأمريكية والإيرانية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:56 ص
تميم
تميم
قسم الخارجي
يبدو أن الإمارة القطرية تعاني بسبب شدة التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الكلامية الناشبة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث إن واشنطن زادت من حدة تلك التوترات بدفع العديد من القطع الحربية إلي الخليج العربي استعدادا لأي مواجهة محتملة. 

ووفقا لما نشرته قناة مباشر قطر، كانت زيارة، وزير الدفاع القطري، التي أجراها لوزير الدفاع التركي محاولة إيجاد مخرج لأزمة تميم بن حمد، في حال نشوب أي مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران.

جدير بالذكر أن أي مواجهة عسكرية محتملة بين الطرفين الأمريكي والإيراني ستنطلق من القواعد العسكرية المتواجدة في إمارة قطر وهو الأمر الذي يضع نظام الحمدين في موقف لا يحسد عليه مع طهران التي تعتبر الحليف الأوحد بعد تركيا في المنطقة.

ترشيحاتنا

قبل نهائي الكونفيدرالية.. لاعبو الزمالك يوجهون رسالة إلى مشجعي الفريق.. صور

الحاوي لسه بيلعب.. كوكاكولا يضم محمود عبد الحكيم رسميًا

بث مباشر.. نهائي كأس مصر لكرة اليد بين الأهلي وطلائع الجيش

رسالة دعم.. كهربا يعلق على قائمة المنتخب رغم استبعاده

جورج قرداحي يسلم 100 ألف جنيه لـ رغدة جمال بـ القطامية في اسم من مصر.. فيديو

القناة مصرية.. تعرف على كيفية مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانًا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا دعمت كاميلا مورون حبيبها ليوناردو دي كابريو في مهرجان كان السينمائي.. صور

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان