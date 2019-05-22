يتحدث عن الإلغاء.. حسام حسن بعد البقاء: مبدأ تكافؤ الفرص غير موجود بالدوري.. فيديو

قال حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري، إن الدوري المصري يفتقد لتكافؤ الفرص، وذلك عقب ضمان البقاء بالفوز أمام بتروجيت 2-0 فى إطار مباريات الأسبوع 33 من المسابقة.





قال حسام بعد المباراة لقناة أون سبورت عن نجاحه في تحديه مع الفريق السكندري رغم تسلمه في وقت صعب: "دائما لا نحب التحديات السهلة، اختلف معنا بعض المقربين مننا بعد رحيلنا عن بيراميدز، أرادوا ألا نتولى تدريب فريق آخر، لكني أصررت على العودة للتدريب لأني أحب التحدي، ولأن ظروف سموحة لم تلق بمكانته".





وتحول المدرب السابق للمصري وبيراميدز لانتقاد المسابقة: "كل موسم يقولون إنه موسم استثنائي للكرة المصرية، ولكن ما يحدث غير طبيعي وغير فني، لا يوجد تكافؤ فرص بين الأندية، العدالة تُطبَق على بعض الفرق فقط ، يجب أن تلعب كل الفرق على نفس الملاعب".



