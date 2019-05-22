دراما رمضان في عيون الحقوقيين.. رباب عبده: تجاهلت مكتسبات المرأة ونجاحاتها.. الأصم الناطق: مليئة بالعنف ويجب ترجمتها بلغة الإشارة

لاقت الدراما الرمضانية هذا العام الكثير من الانتقادات، وذلك بسبب القضايا التي تقدمها المسلسلات خاصة القضايا المتعلقة بالمرأة، بالإضافة إلى بعض مشاهد العنف، مما اضطر بعض الحقوقيين في مجال المرأة وذوي الإعاقة إلى الأعمال الفنية في الشهر الكريم.



دراما رمضان 2019 ترسخ للعنف وتتجاهل مكتسبات المرأة

أبدت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسئول ملف المرأة بالجمعية، رفضها للحالة التي ظهرت بها المرأة المصرية في دراما رمضان 2018، والتي واصلت عداءها للصورة الإيجابية للمرأة المصرية وإصرارها على تصدير صورة مغلوطة عنها لا تتناسب مع ما حققته من نجاحات وحصلت عليه من مكتسبات من 2011 وحتى الآن.



وأوضحت "عبده" أن الدراما تناست أن المرأة باتت ممثلة بـ 89 نائبة تحت قبة البرلمان المصري بنسبة مئوية بلغت 14.9% من جملة تشكيله، وأن المرأة المصرية باتت تشغل 8 مقاعد بالحكومة المصرية في سابقة لم تحدث من قبل، وأن المرأة المصرية أيضًا أصبحت محافظ في طفرة نوعية جديدة وغير مسبوقة في مجال توليها للمناصب القيادي والتنفيذية، وفي خضم كل تلك النجاحات والمكتسبات التي استطاعت انتزاعها عن جدارة واستحقاق مستغلة في سبيل تحقيق ذلك إيمانها بكونها رقما صحيحا في المعادلة المصرية الحديثة، وفي ظل دستور مصري مستنير وعصري منتهجا أفكار عصرية وتقدمية، انتصر لحقوقها وأقر بأن لها جميع الحقوق وعليها جميع الواجبات بدون تمييز بناءً على جنسها.



وقالت إن المشرع المصري حينما أراد الانتصار لحقوق المرأة سار على نفس نهج المجتمع الدولي والذي أكد على حقوق المرأة من خلال حرصه الواضح على الحد من مظاهر العنف ضد المرأة وحمايتها عن طريق سن عـدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية، منها على سبيل المثال وليس الحصر الإعلان الدولي لمنظمة الأمم المتحدة بنيروبي 1993، وكذلك مؤتمر بكين 1995 والذي أكد على أهمية وحتمية تحقيق المساواة بين الجنسين، وفي عام 2008، كما تم إطلاق حملة "اتحدوا" للقضاء على العنف ضد المرأة عام 2008.



وطالبت بتغيير النظرة السلبية للمرأة في الدراما المصرية، والتي عمدت على مـدى سنوات إلى الانتقاص مـن حقوقها من خلال تصدير صور مغلوطة عنها لا تتماشى مع حقيقة المرأة المصرية، وركزت فقط على عدد محدود من النماذج المشوهة والتي لا يجب إلقاء الضوء عليها من خلال عمل درامي واسع الانتشار بجميع بلدان والعالم، مما يساعد على تصدير صورة مغلوطة عن حقيقة المرأة المصرية الرائدة , مما رسخ لواقع مجتمعي مغلوط، ويقف في مواجهة صفرية مع التوجهات الدستورية التي حرصت على تعزيز مبادئ المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع المصريين دونما النظر إلى جنس أو لون أو معتقد ديني.



وأضافت مسئولة ملف المرأة بالجمعية: "إننا بحاجة ماسة إلى رؤية أكثر تقدمية وصديقة للمرأة وقادرة على التأريخ الصحيح لكفاح المرأة المصرية على مر العصور وإلقاء مساحة أكبر من الضوء على دورها المستنير والبطولي في مواجهة موجة العنف والإرهاب والتطرف التي واجهت المجتمع المصري من جراء الربيع العربي منذ 2011 وحتى الآن".



وتابعت: "ومن منطلق أن الدراما زائر دائم يستطيع دخول كل بيت مصرى من خلال الشاشات الفضية بدون استئذان، واستنادًا إلى حب وتعلق المصريين بالدراما والتى يمكن استغلالها بصورة إيجابية فى غرس التوجهات التى اعتنقها الدستور المصرى والتى أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة بدون أدنى شبهة تمييز تستند الى اختلاف النوع الاجتماعي، خاصة فى المواد 9 و11 و53 من دستور 2014".



وتساءلت "عبده" عن سبب تعمد كتاب السيناريو وصناع الدراما تعمد حصر المرأة المصرية فى قالب ضيق لا ينظر إليها إلا كسلعة ووسيلة للمتعة والإستغلال فقط دونما النظر إلى دورها التاريخى على مر العصور، خاصة فى مرحلة بناء الدولة المصرية الحديثة والتى شهدت العديد من المتغيرات السياسية الهامة بدءا من 2011 وحتى 2013 وما بعدها كانت المرأة هى رأس الحربة فى كل تلك المتغيرات المهمة والداعم الرئيسي لكل تلك الاستحقاقات.



دراما رمضان لا تليق بالشهر الفضيل ولابد من ترجمتها بلغة الإشارة

وقال رامز عباس، الشهير بـ"الأصم الناطق"، إنه يشعر بصدمة شديدة نتيجة العرض الدرامي لهذا العام، والذي حفل برسائل لا تربوية شديدة العنف، فقد حملت مسلسلات رمضان عدة مشاهد عنيفة لا تستقيم مع شهر المحبة والتسامح، موضحا أنه من أفضل المسلسلات في شهر رمضان هو مسلسل "ولد الغلابة" لأحمد السقا.



وأضاف عباس أن بعض المسلسلات في رمضان هذا العام كانت تروج لفكرة تجارة المخدرات، فمثل هذه الأعمال لا تبشر بخلق أجيال تحترم بلادها، وكان يجب أن تلتفت الرقابة لهذه المشاهد التي تهدم قيم مجتمعنا وتدمره.



وأكد أنه كان يأمل أن تتم ترجمة مسلسلات رمضان إلى لغة الإشارة مثلما حدث في مسلسل "زلزال"، خاصة مع الماراثون الدرامي الرمضاني، وإطلاقها مساحة جديدة للمترجمين للغة الإشارة بترجمة الدراما التليفزيونية هذا العام.

