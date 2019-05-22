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مرأة

الجوع والتوتر.. 9 أسباب غير متوقعة وراء إصابة السيدات بالصداع النصفي

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:44 ص
9 أسباب غير متوقعة
9 أسباب غير متوقعة وراء إصابة السيدات بالصداع النصفي
آية التيجي
بعد أن كشفت العديد من الدراسات أن الصداع النصفي يصيب السيدات أكثر من الرجال، حيث يعود السبب الأساسي في الإصابة بالصداع النصفي إلى الأعصاب، وهو ما يجعل اقوى المسكنات لا تعمل بشكل جيد مع المصابين به.

وأصيب الصداع النصفي السيدات أكثر من الرجال، وذلك بسبب انها تتحامل على اعصابها بشكل أكبر من الرجل، بالإضافة إلى ان جيناتها تجعلها أكثر عرضة، وتأثرا التوتر التي تتعرض له خلال يومها، وفقا لما جاء في موقع "parents".

وكشفت العديد من الابحاث ان السيدات يمكن ان يصابوا بالصداع النصفي من مرتين إلى ثلاث أسبوعيا، وذلك بسبب العديد من الأسباب، ومنها:

1- اتباع أسلوب حياة خاطئ وغير صحي، النوم الغير منتظم، أو المعاناة من اضطرابات النوم.

2- الوراثة قد تكون أحد أبرز عوامل الإصابة به.

3- تناول الأملاح بشكل كبير.

4- التعرض للتوتر الشديد، وهو ما يجعلك اكثر تعرضا للقولون العصبي.

5- الإصابة بمرض السكري.

6- الإحساس بالجوع، وعدم تناول وجبة الإفطار بالاخص.

7- اضطرابات دورة الطمث، والتي تتسبب في اضطرابات الهرمونات سواء بالزيادة أو النقصان.

8- تناول الكافيين بكميات كبير، مثل الشاي والقهوة.

9- مشاهدة التلفاز، واستخدام الهواتف، والاجهزة المحمولة لاوقات طويلة.

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