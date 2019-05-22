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رياضة

مدرب الجيش: بعض لاعبي الفريق يستحقون الانضمام إلى منتخب مصر.. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:34 ص
لوك إيميل
لوك إيميل
محمد رشاد
أكد لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن بعض لاعبيه يستحقون الانضمام لقائمة منتخب مصر خلال بطولة الأمم الأفريقية 2019.

وتحدث المدرب البلجيكي لقناة أون سبورت عقب فوز الجيش العريض على الاتحاد برباعية نظيفة وضمانه البقاء رسميا في الدوري: "أنا فخور بأداء اللاعبين، كانت مباراة صعبة وحافظنا على نظافة شباكنا، نحترم قرارات مدرب المنتخب، ولكن يوجد لاعبين جيدين في الجيش لا ينضمون للمنتخب".

وعند سؤاله إن كان يقصد مهاجمه مصطفى محمد الذي لم ينل استدعاء أجيري رغم أهدافه الـ11 في الدوري، أجاب: "نعم، و(محمد) بسام أيضا، يوجد لاعبون في الجيش يستحقون الانضمام للمنتخب، إسلام جمال أيضا، ولكنها اختيارات مدرب المنتخب، هناك بعض المفاجآت، ولكني أحترم المنتخب المصري".

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