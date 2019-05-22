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مواطنة لأهل الخير: أحتاج مساعدة مالية لتوفير الطعام والشراب لأطفالي

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:47 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاثت المواطنة رشا جمعة محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير، والجمعيات الخيرية، لمساعدتها بعد أن ضاقت بها الحياة.

تقول رشا فى رسالتها: تزوجت في سن صغيرة، وبعد وقت بسيط توفى زوجي، وترك لي طفلين، وكان له أبناء من زوجة سابقة حصلوا على كل الميراث، ولم أملك أى شيء للتكفل بنفقة أولادي.

وتابعت: كل همى مساعدة مالية لتوفير الطعام والشراب ومستلزمات الطفلين حتى أحصل على حقوقهما المسلوبة.
وناشدت من يرغب فى المساعدة التواصل على رقم:  ٠١١٤٣٥٠٥٧٩٦ 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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مواطنة لأهل الخير: أحتاج مساعدة مالية لتوفير الطعام والشراب لأطفالي

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