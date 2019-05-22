مواطنة لأهل الخير: أحتاج مساعدة مالية لتوفير الطعام والشراب لأطفالي

استغاثت المواطنة رشا جمعة محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير، والجمعيات الخيرية، لمساعدتها بعد أن ضاقت بها الحياة.
تقول رشا فى رسالتها: تزوجت في سن صغيرة، وبعد وقت بسيط توفى زوجي، وترك لي طفلين، وكان له أبناء من زوجة سابقة حصلوا على كل الميراث، ولم أملك أى شيء للتكفل بنفقة أولادي.
وتابعت: كل همى مساعدة مالية لتوفير الطعام والشراب ومستلزمات الطفلين حتى أحصل على حقوقهما المسلوبة.
وناشدت من يرغب فى المساعدة التواصل على رقم: ٠١١٤٣٥٠٥٧٩٦
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