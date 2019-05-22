مؤتمر صفقة القرن .. السعودية تعلن مشاركتها في ورشة البحرين الاقتصادية

أعلنت المملكة العربية السعودية مشاركتها في ورشة البحرين الاقتصادية بالشراكة مع الولايات المتحدة، والتي اعتبرت جزءا مما يعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء أنه بدعوة من مملكة البحرين يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري في ورشة عمل بعنوان "السلام من أجل الازدهار" في 25 و26 يونيو القادم والتي تنظمها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضحت الوكالة أن مشاركة الوزير تأتي استمراراَ لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء.



يشارك في الورشة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ومختلف أنحاء العالم، وستناقش الورشة إمكانات النمو الاقتصادي الكامنة، وتنمية رأس المال البشري، وإيجاد بيئة الاستثمار المحفزة في المنطقة بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص.