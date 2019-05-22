موعد للفراق.. مجموعة قصصية جديدة لـ حسام أبوالعلا

صدرت حديثا عن دار النخبة للنشر المجموعة القصصية موعد للفراق للقاص حسام أبو العلا .





وفى معرض تعليقه على المجموعة يقول الدكتور السيد نجم الروائى والقاص أنه لعل أقرب انطباع للقاريء فور الانتهاء من المجموعة القصصية "موعد للفراق" للقاص حسام أبوالعلا؛ نضوج الحكي الهامس في بساطة وبدلالات عميقة.





"موعد للفراق" هي المجموعة الثالثة، حيث نشر القاص من قبل مجموعة قصص "قلب مهزوم" و"الكيس الأسود" خلال عامي 2017 و2018. وقد نالتا التقدير من النقاد نظرًا لخصوصية الملامح الفنية والرؤية للقاص.





لعل المجموعة الجديدة تحمل مجمل تلك الخصوصية التى لم يتخل عنها القاص، وهي فى مجملها تتسم بقدر غير قليل من سهولة التناول والبناء الفني للقصة، من خلال سلاسة فى اللغة ووضوح الفكرة مع موضوعية لرؤية ﺇنسانية عامة، من خلال طرح بعض النماذج البشرية من رجال ونساء، فضلا عن تلك الأحداث الشفافة اﻹنسانية وليس الرومانسية وحسب.





تضم المجموعة 24قصة قصيرة باﻹضافة ﺇلى اﻹهداء وسطور عن القاص، ما يشير ﺇلى قصر القصص من حيث عدد الكلمات، حيث أن عدد صفحات الكتاب لم تتجاوز المئة صفحة. وهي من ملامح القص فى مجمله للقاص، فلا ثرثرة ولا فضفضة بالمجان، بل ﺇرسال الرسالة فورًا فى المقدمة وبسرعة نقرأ مصير الشخصيات ونتائج الأحداث.





جاء "اﻹهداء" فى بداية صفحات الكتاب للتعبير عن ملمح ذاتي وخاص للقاص، وأراد أن يشاركنا امتنانه ومحبته واعتزازه بعمه وهو حماة نفسه وجد الأولاد، وهي لمحة انسانية لا تخلو من الملامح اﻹنسانية فى مجمل القصص.





تلاحظ في عدد غير قليل من القصص بعنوان يتشكل من كلمتين: "نور عيني.. موعد للفراق.. ربنا يسامحك.. عطر منديلها.. عش صغير.." ومثل تلك العناوين تتضمن في جوهرها فكرة القصة، وهو ما تحقق هنا في المجموعة.





بينما تتضح المعالم اﻹنسانية والتناول العاطفي، هناك بعض التجارب المتنوعة والتى منها الناجحة وغيرها المعبرة عن فشل التجربة.



