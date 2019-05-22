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فن

مسلسل حدوتة مرة الحلقة 17 .. غادة عبد الرازق تقتل آخر شخص يعلم ماضيها الأسود

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:39 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
شروق إبراهيم
أوقعت مٌرة " غادة عبد الرازق" موظف السجل المدني الذي تعرفه قبل 20 عاما في فخ، فبعد أن وافقت على إعطائه 3 ملايين جنيه مقابل شراء سكوته بعدما هددها بفضح سرها وأن اسمها الحقيقي مرة وليست مروة سلطان، حيث التقت به في إحدى المناطق الصحراوية وقتلته بالرصاص.

وتنجح مرة في الإيقاع بين رنا " هاجر أحمد" و حبيبها أحمد "كريم محجوب" بإرسال إليها صور مفبركة تجمع بين أحمد وفتيات لتقرر رنا ترك أحمد بسبب ماضيه وتظن أنه لعوب.

وتلتقي مرة بالدكتور عز وتحاول التقرب منه وإغراءه بها وتكذب عليه وتخبره أنها ليست متزوجة وعندما يحاول التقرب إليها تنسحب فجأة من اللقاء.

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