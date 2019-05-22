الأسد أبرزها.. تعرفي على الأبراج الأكثر غرورًا

أبراج عديدة تتسم بالغرور ويصعب التعامل معها فهى تتسم بالغرور وعدم تقبل النقد.. إليك تلك الأبراج يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





-الأسد: البرج الأكثر غرورًا كما أنه يتسم بالأنانية ولا يظهر ضعفه أبدا مهما تعرض للهزيمة.





-برج العقرب.. يتسم أصحاب هذا البرج بقوة الشخصية كما أنه برج عنيد واثق بنفسه أكثر





-برج الحمل.. يتم أصحاب هذا البرج بالتكبر والثقة الزائدة بالنفس ولا يتقبل نقد الأخرين حتى لو كان تلك النقد صحيح .





-الميزان.. على النقيض يعد برج الميزان أكثر الأبراج مراعاة لمشاعر الأخرين فهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل إسعاد الأخرين.



