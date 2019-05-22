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رياضة

رفيق محمد صلاح يوجه رسالة نارية لـ توتنهام قبل نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:14 ص
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
عمرو ابوبكر
وجّه ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي تحذيرًا قويًا لفريق توتنهام قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال "ماني" في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لدينا بعض الخبرة في ذلك الأمر، نعرف كيف تسير الأمور لأننا خضنا النهائي في الموسم الماضي ولكن لسوء الحظ لم نفز، كما أن ريال مدريد كان جيدًا للغاية".

وأضاف نجم ليفربول السنغالي: "نحن شعر حقًا بحالة من الإيجابية، سيكون الأمر كبيرًا بالنسبة لنا إذا حققنا الفوز".

وواصل: "لسنا هنا للتفكير في الأمر مرتين، سنذهب إلى هناك فقط من أجل تحقيق الفوز".

وأردف: "توتنهام ونحن فريقان يتسمان بالشباب حقًا، ولكن كلانا لديه الخبرة ولعبنا مختلف أنواع المباريات، إنه أمر مثير، نرغب في الفوز بكل تأكيد".

واستكمل: "لم نكن محظوظين قليلًا في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، كان هذا هدفنا، حاولنا ولكن هكذا هي كرة القدم، لم يتحقق ذلك ولكن لدينا تجربة المنافسة، والآن نحن في نهائي الأبطال، وهو هدف آخر مهم بالنسبة لنا".

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