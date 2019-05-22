السودان: مراجعة وفحص الجنسيات الممنوحة خلال الفترة السابقة

أصدر المدير العام لقوات الشرطة في السودان قرارًا يقضى بتكوين لجنة فنية مُتخصصة لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية بالتجنس والممنوحة بموجب المادة (9) من قانون الجنسية السودانية.





وأوضح في بيان أن اللجنة الفنية تختص بمراجعة كل الجنسيات بالتجنس والتي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".





يذكر أن اللجنة الخاصة بحصر ودراسة طلبات منح الجنسية السودانية بالتجنس والصادرة بالقرار رقم(2016/850م) قد تم إيقاف أعمالها في وقت سابق بقرار من المدير العام لقوات الشرطة.





تأتي لجنة المراجعة والفحص استكمالا للقرار الخاص بإعادة النظر في الوثائق الممنوحة حفاظا للهوية السودانية وصونا لوثائق الهوية.



