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إنهاء مقابلات المرشحين لمنصب عميد كلية التربية بجامعة طنطا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:06 ص
إنهاء مقابلات المرشحين
إنهاء مقابلات المرشحين لمنصب عميد كلية التربية بجامعة طنطا
احمد علي
أجرى الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، مساء أمس، المقابلات الخاصة بالمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية، حيث يتنافس على المنصب 7 مرشحين وهم الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال أستاذ الصحة النفسية، والدكتورة إيمان عبد الرحيم عبد الرؤوف صحصاح أستاذ ورئيس قسم اللغات الأجنبية، والدكتور شريف إبراهيم بحيري الجمل أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية، والدكتور عبدالحميد السيد الغريب المنشاوي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس ووكيل كلية التربية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم طه خليل الأستاذ بقسم أصول التربية ، والدكتورة هويدا محمود محمد الأتربي الأستاذ بقسم أصول التربية، والدكتور ياسر عبدالرحيم عبدالخالق بيومي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس.

وأكد رئيس الجامعة أن على الجميع العمل على الوجه الأكمل، وأن يتجردوا من المصلحة الشخصية وإعلاء المصلحة العامة للكلية وللجامعة، متمنيًا للجميع التوفيق ولمن سيتولى المسئولية ويكمل مسيرة العمل مع زملائه بالكلية.

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