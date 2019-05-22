آخرها الكوبري الملجم.. تعرف على رصيد مصر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية

أكد أحمد مقلد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشريك الرسمى لـ جينيس للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام)، أن مصر استطاعت تحقيق أكثر من 60 رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس.





وأضاف "مقلد"، في مداخلة عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن تسجيل محور روض الفرج يعتبر الأول من نوعه فيما يخص المشروعات الضخمة، منوهًا أن مصر بصدد عهد جديد والمزيد من الأرقام القياسية والمشروعات القومية.



