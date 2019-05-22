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رياضة

رسالة دعم.. كهربا يعلق على قائمة المنتخب رغم استبعاده

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:45 ص
كهربا
كهربا
عمرو ابوبكر
حرص محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة دعم قوية لزملائه الذى تم اختيارهم لتمثيل المنتخب الوطني في أمم إفريقيا بعد إعلان القائمة الأولية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر الشهر المقبل.

ونشر كهربا ، عبر حسابه الشخصى علي موقع تبادل الصور "انستجرام"، صورة للاعبى المنتخب الذى تم اختيارهم معلقا عليها: "ربنا معاكم يا رجالة"، وذلك دعما للاعبين المتواجدين بقائمة الفراعنة بعد استبعاده من الحسابات.

جدير بالذكر ان المدير الفني خافيير اجير مدرب منتخب مصر لم يختار محمود كهربا ضمن الـ 25 لاعبا الذين تم اختيارهم في قائمة المنتخب.
رسالة دعم.. كهربا يعلق على قائمة المنتخب رغم استبعاده

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