وزارة الأوقاف تنظم دورة فقه الحج لجميع الأئمة

تعقد وزارة الأوقاف دورة لمدة يوم واحد "خمس ساعات" على محاضرتين : بحيث تكون المحاضرة الأولى من التاسعة والنصف حتى الثانية عشرة والمحاضرة الثانية من الثانية عشرة والنصف حتى الثانية ظهرا لجميع الأئمة في فقه الحج ، بحيث يتم تقسيم أئمة كل محافظة إلى مجموعات بما لا يزيد عن مائتين في المجموعة الواحدة.



وأوضحت الوزارة، انه سيتم خلال الدورة تدريس كناب التيسير في الحج الذي أصدرته وزارة الأوقاف وسيتم إتاحته إلكترونيًا على موقع الوزارة مع توفره بجميع معارض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومنها معرض ساحة مسجد الحسين المقام حاليا ومكتبة مسجد النور ومكتبة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وسائر مكتبات بيع كتب المجلس ، أما الأئمة والواعظات المرافقون والمرافقات لبعثة الحج والمكلفون بالعمل بالمطارات والموانئ أثناء سفر الحجاج فتكون دورتهم مركزية لمدة يومين بأكاديمية الأوقاف ، ويكون ذلك كله خلال الأسبوع الثاني من شهر شوال.



وتنظم كل مديرية دوراتها بمعرفتها خلاله على حسب عدد أئمتها والأماكن المتاحة للتدريب والأساتذة المحاضرين المتخصصين بالتنسيق مع رئيس قطاع المديريات الشيخ صبري يس ووكيل الوزارة لشئون الدعوة الدكتور سيد عبد الباري في اختيار الأساتذة المحاضرين ، أما الدورة المركزية بأكاديمية الأوقاف فستكون السبت والأحد الأولين من شهر شوال ويتولى الإعداد لها والإشراف عليها د أشرف فهمي مدير عام التدريب ، وسيقام لهم معرض للكتاب مفتوح لهم ولغيرهم لمدة يوم واحد بالأكاديمية أثناء انعقاد الدورة بالأكاديمية بإذن الله تعالى .