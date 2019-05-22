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رياضة

موعد مباراة الأهلى والاسماعيلى اليوم 22 / 5 / 2019 بالدوري المصري

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:28 ص
الأهلى والإسماعيلى
الأهلى والإسماعيلى
عمرو ابوبكر
يستعد جماهير الكرة المصرية وبالأخص ابناء التتش والدراويش، للقاء مصيرى يجمع الأهلى والإسماعيلى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى العام.

يدخل الأهلي المواجهة بحثًا عن تحقيق الانتصار السادس على التوالى لتنفيذ خطة حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالى.

تقام مباراة الأهلى والإسماعيلى فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ووصل الأهلي إلى النقطة 73 بعد فوزه على إنبى فى الجولة الماضية بهدفين دون رد ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون والزمالك بخلاف مواجهة الاسماعيلى الليلة .

جدير بالذكر أن الأهلي فرصته كبيرة في تحقيق اللقب حيث أنه إذا جمع 7 نقاط يضمن لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 66 نقطة.

ويتبقى للزمالك 5 مباريات لظروف مشاركته فى نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام الإسماعيلى، وحرس الحدود، والإنتاج الحربي، الجونة، والأهلى، بينما فقد فريق بيراميدز أى فرصة فى المنافسة على لقب الدوري بعد توقف رصيده عن 66 نقطة من 32 مباراة.

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