أبرزها المشبك والملح .. 6 حيل غريبة تخلصك من ألم الظهر

هل تعانى من ألم الظهر؟ يصعب عليك مجرد الانحناء لربط حذائك، حتى كرسيك المفضل لا تشعرى بالراحة معه، يمكنك دائمًا محاولة التعامل مع هذا الألم بنفسك إليك حيل غريبة لن تخطر ببالك يقدمها موقع برايت سايد تساعدك على التخلص من آلام الظهر في 5 دقائق فقط.





1.. تمرين استرخاء للعمود الفقري .. عليك الجلوس على الأرض مع ساقيك مباشرة أمامك والقدمين على بعد 5-10 سم مع لف منشفة أو بطانية تحت ركبتيك مع وضع وسادة على ساقيك وثني الجزء العلوي من جسمك للأمام حتى يصل رأسك إلى الوسادة.

استرخ لمدة 5 دقائق على الأقل سيساعدك هذا الوضع على التخلص من التوتر في عضلات الظهر والتخلص من التشنجات.





2..انقعي قدميك في ملح إبسوم .. كل ما يجب القيام به هو أخذ حوض ملىء بالماء الساخن وإضافة نصف كوب من ملح إبسوم إلى الماء ونقع قدميك لمدة تتراوح بين 5 و 7 دقائق ثم شطف قدميك بالماء الدافئ ولفهما في منشفة أو بطانية فعندما يذوب ملح أبسوم في الماء فإنه ينقسم إلى المغنيسيوم والكبريتات. ومن المعروف أن المغنيسيوم يعمل على إسترخاء الأعصاب تمتص بشرة القدم المكونات وتساعد على تقليل التشنج وألم العضلات و تهدئة آلام الظهر.





3. اضغطي على نقاط الظهر في الركبة.. الخدع البسيطة التي يمكن أن تقتل ألم الظهر في 5 دقائق هى الضغط برفق بواسطة الإبهام خلف ركبتيك مباشرة والتنفس بعمق واستمرى في الضغط لمدة 2-3 دقائق إن تحفيز تلك النقطة سيريح عضلاتك ويسكن الألم أسفل الظهر الناجم عن عرق النسا.





4. الجلوس على كرة التنس ووضعها تحت أحد الأرداف ولف جسمك برفق للأمام والخلف على الكرة حتى تشعر بالنقطة التي يأتي منها الألم مع إبقاء الكرة في هذه المنطقة ثم ثني الركبة في نفس الساق ووضع القدم على ركبتك الأخرى واحرصي على وضع يديك على الأرض خلفك للحفاظ على التوازن يساعد القيام بهذا التمرين لمدة 1-2 دقائق والتبديل على الجانبين يساعد على محاربة توتر عضلاتك ويعزز تدفق الدم إلى أسفل ظهرك.





5. ضع مشابك الغسيل على أذنك . ... يمكنك أخذ مشابك الغسيل وضعها على الجانب العلوي من أذنك والحفاظ على مشابك الغسيل على أذنك لمدة 5 ثوان مع تكرار ذلك 5 مرات مع كل أذن فإن الجزء العلوي من الأذن مرتبط مباشرة بظهرك وكتفيك ، وبالتالي فإن تحفيزه يمكن أن يقلل من التوتر والألم في هذه المناطق.



