مسلسل ابن أصول الحلقة 16.. آيتن عامر تتسبب في بطح حمادة هلال

عرضت قناة "dmc" الفضائية، الحلقة الـ 16 من مسلسل "ابن أصول" لـ حمادة هلال، وآيتن عامر، ضمن السباق الرمضاني الجاري.





وخلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل ابن أصول، يخرج شريف، صديق ميشو (حمادة هلال)، من المستشفى بعد إصابته في رأسه، إثر اعتداء حرامي عليه، قرر سرقة محتويات محل الذهب الخاص بالأخير، ويتحدث هشام مع ضابط المباحث، ويشك في أن من سرق المحل هو شخص قريب يعلم جيدًا كل كبيرة وصغيرة عن المحل.





يطلب جيمي (حمزة العيلي)، من والده تمام (أحمد حلاوة) بأن يقول أنه كان معه أثناء وقت سرقة محل شقيقه هشام، ما يجعل تمام يحيطه الشك بأن جيمي هو السارق الحقيقي، ويشك شريف أيضًا ي ذلك الأمر.





تقرر رحمة (رانيا منصور) بمصالحة زوجها هشام، ما يجعل الخلافات تتأجج بينها وبين ضرتها نعمة (آيتن عامر)، وتختتم أحداث الحلقة، بخناقة بين الثلاثي (رحمة ونعمة وهشام)، تجعل نعمة تحاول ضرب رحمة بالفازة لكنها تبطح بها هشام بالخطأ.



