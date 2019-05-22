ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مسلسل ابن أصول الحلقة 16.. آيتن عامر تتسبب في بطح حمادة هلال

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:01 ص
ابن أصول
ابن أصول
سعيد فراج
عرضت قناة "dmc" الفضائية، الحلقة الـ 16 من مسلسل "ابن أصول" لـ حمادة هلال، وآيتن عامر، ضمن السباق الرمضاني الجاري. 

وخلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل ابن أصول، يخرج شريف، صديق ميشو (حمادة هلال)، من المستشفى بعد إصابته في رأسه، إثر اعتداء حرامي عليه، قرر سرقة محتويات محل الذهب الخاص بالأخير، ويتحدث هشام مع ضابط المباحث، ويشك في أن من سرق المحل هو شخص قريب يعلم جيدًا كل كبيرة وصغيرة عن المحل. 

يطلب جيمي (حمزة العيلي)، من والده تمام (أحمد حلاوة) بأن يقول أنه كان معه أثناء وقت سرقة محل شقيقه هشام، ما يجعل تمام يحيطه الشك بأن جيمي هو السارق الحقيقي، ويشك شريف أيضًا ي ذلك الأمر. 

تقرر رحمة (رانيا منصور) بمصالحة زوجها هشام، ما يجعل الخلافات تتأجج بينها وبين ضرتها نعمة (آيتن عامر)، وتختتم أحداث الحلقة، بخناقة بين الثلاثي (رحمة ونعمة وهشام)، تجعل نعمة تحاول ضرب رحمة بالفازة لكنها تبطح بها هشام بالخطأ. 

مسلسل "ابن أصول"، بطولة: "حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير".

ترشيحاتنا

بسبب شارة الكابتن.. جيان يعتزل اللعب الدولي وزعيم غانا يطالبه بالتراجع

شاهد.. زبون يركل رجلاً مشرداً خارج محل سندوتشات دون سبب

نصائح مهمة عند أخذ وعاء وقود احتياطي أثناء السفر

مستنجدة بتركيا.. قطر تحاول الخروج من مأزق المواجهات الأمريكية والإيرانية

17 مسئولًا بالقوى العاملة يتقاضون 46 مليوناً.. خطة النواب: أعطينا الحكومة 48 ساعة للرد

ترتيب هدافي الدوري المصري.. أحمد علي يغرد منفردًا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرم الشراقوة زاد عن حده.. مدرسة تقيم إفطاراً جماعياً لأهالي القرية بمساعدة الطالبات.. صور

هكذا دعمت كاميلا مورون حبيبها ليوناردو دي كابريو في مهرجان كان السينمائي.. صور

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور