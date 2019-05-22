ذروة الموجة الحارة.. الطقس يشتد والعظمى تصل 44 درجة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون اليوم الأربعاء، هو ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، تستمر حتى نهاية الأسبوع، لتصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 44 درجة مئوية.





من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار ما بين وقتى الظهيرة والعصر، يكون مائل للحرارة فى بداية الليل ومعتدل خلال الساعات المتأخرة منه وحتى الساعات المبكرة من الصباح، يصاحب ذلك نشاط للرياح متوسطة السرعة بمعنى لن تصل لحد العاصفة الرملية.





وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن أسباب الموجة الحارة، هو تأثر البلاد بتخلخل فى الضغط الجوى على سطح الأرض جلب معه رياح جنوبية شرقية على شرق البلاد حتى محافظات الوجه البحرى والقاهرة مصدرها شبه الجزيرة العربية أما المناطق الغربية للبلاد فسوف تتأثر برياح جنوبية إلى جنوبية غربية مصدرها الصحراء يتزامن مع ذلك وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.





وأشار خبراء الأرصاد، إلى أنه اعتبارا من بعد ظهر يوم الجمعة القادم من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد برياح معظمها شمالية إلى شمالية غربية مصدرها وسط وجنوب أوروبا ستكون مصحوبة بنشاط للرياح نتيجة وصول الهواء البارد غير مثيرة للرمال والأتربة.





وتكون درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 43

شبين الكوم 23 43

طنطا 23 43

دمنهور 21 41

الإسكندرية 20 39

بلطيم 22 39

مطروح 20 37

السلوم 18 40

سيوة 23 44

بورسعيد 20 34

دمياط 20 34

الزقازيق 22 43

الإسماعيلية 23 43

السويس 23 41

العريش 20 38

رفح 20 37

رأس سدر 24 41

نخل 16 40

نويبع 28 39

طابا 21 38

كاترين 18 36

الطور 24 36

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 28 40

مرسى علم 27 38

الفيوم 23 43

بني سويف 23 43

المنيا 22 43

أسيوط 25 43

سوهاج 25 43

قنا 25 44

الأقصر 26 44

أسوان 27 44

أبوسمبل 24 43

الوادي الجديد 27 44

شلاتين 24 36

أبو رماد 25 35

حلايب 26 33