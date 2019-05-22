3 ميداليات ببطولة الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، حصول المحافظة على ثلاث ميداليات تنوعت بين (الذهبية – الفضية – البرونزية) لطلاب التربية الخاصة والدمج في مسابقة ألعاب القوى 100 متر عدو بالمدينة الشبابية ببطولة الجمهورية الرمضانية، التي أقيمت بأبي قير بالإسكندرية للأنشطة الرياضية والثقافية، وذلك رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني لمسابقات التربية الخاصة.





وفاز الطالب محمد يحيى عبده بذهبية المركز الأول، وفازت الطالبة خلود خالد محمد بفضية المركز الثاني، وفاز الطالب حسين أحمد محمد حسب ببرونزية المركز الثالث.



