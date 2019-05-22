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رياضة

تعرف على مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:45 ص
دورى أبطال آسيا
دورى أبطال آسيا
عمرو ابوبكر
انتهى مساء الثلاثاء مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال آسيا، لمنطقة الغرب، حيث تتبقى مباراة واحدة فقط مؤجلة وهى التى تجمع بين النصر وذوب آهن أصفهان الإيرانى.

ويكشف لكم "صدى البلد" عن مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا .. 

المباراة الأولى: ذوب آهن أصفهان الإيراني أو النصر السعودي (متصدر المجموعة الأولى) × الاتحاد السعودي (وصيف المجموعة الثانية).

المباراة الثانية: الوحدة الإماراتي (متصدر المجموعة الثانية) × ذوب آهن أصفهان الإيراني أو النصر السعودي (وصيف المجموعة الأولى).

المباراة الثالثة: الهلال السعودي (متصدر المجموعة الثالثة) × الأهلي السعودي (وصيف المجموعة الرابعة).

المباراة الرابعة: السد القطري (متصدر المجموعة الرابعة) × الدحيل القطري (وصيف المجموعة الثالثة).

جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق، تأجيل مباراة النصر وذوب آهن أصفهان الإيراني، بعد رفض إقامة المباراة فى كربلاء العراقية، ولكن المباراة لن تؤثر على هوية المتأهلين عن المجموعة الأولى، حيث صعد الفريقان رسميًا، ومن المنتظر أن تحدد المواجهة فقط الترتيب النهائي.

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