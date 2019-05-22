تعرف على مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

انتهى مساء الثلاثاء مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال آسيا، لمنطقة الغرب، حيث تتبقى مباراة واحدة فقط مؤجلة وهى التى تجمع بين النصر وذوب آهن أصفهان الإيرانى.





ويكشف لكم "صدى البلد" عن مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ..





المباراة الأولى: ذوب آهن أصفهان الإيراني أو النصر السعودي (متصدر المجموعة الأولى) × الاتحاد السعودي (وصيف المجموعة الثانية).





المباراة الثانية: الوحدة الإماراتي (متصدر المجموعة الثانية) × ذوب آهن أصفهان الإيراني أو النصر السعودي (وصيف المجموعة الأولى).





المباراة الثالثة: الهلال السعودي (متصدر المجموعة الثالثة) × الأهلي السعودي (وصيف المجموعة الرابعة).





المباراة الرابعة: السد القطري (متصدر المجموعة الرابعة) × الدحيل القطري (وصيف المجموعة الثالثة).



