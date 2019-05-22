زي الشمس الحلقة 16.. هل تصدق دينا الشربيني أن شقيقتها على قيد الحياة

رغم تظاهرها بالعكس، ولكن من الواضح أن نور "دينا الشربيني" صدّقت سيف "أحمد مالك" المتهم بقتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور"، بدأت البحث عن خيوط توصلها إلى شقيقتها، بعد إيمانها التام أنها مازالت على قيد الحياة.





واتضح ذلك من خلال اطمئنانها على وجود البالطو الأحمر في حقيبتها، وبحثها عن رباب خطيبة سيف، كما بدأت نور الاهتمام أكثر لأبناء فريدة، وتحاول الاقتراب منهم وجذبهم نحوها، حتى تعوضهم عن غياب دور والدتهم.





ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.





وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.



