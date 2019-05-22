بعد وفاة أول قارئة نشرة في بي بي سي.. محطات في حياة نان وينتون أيقونة الإذاعة البريطانية

توفيت، أمس الثلاثاء، نان وينتون أول امرأة تقرأ الأخبار على تليفزيون بي بي سي عن عمر يناهز 93 عامًا.





المذيعة المتقاعدة كانت تعيش في بريدبورت، وتم نقلها في 11 مايو الجاري إثر سقوطها في منزلها وظلت في المستشفى عدة أيام حتى توفيت أمس، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.





نان وينتون واسمها الحقيقي نانسي ويجنتون أحدثت ثورة لعمل المرأة في مجال الإعلام، فنجاحها كأول سيدة تعمل مذيعة فتح الباب للكثير من السيدات حول العالم فيما بعد.





كان تعيينها كأول سيدة تقرأ نشرة في إذاعة بي بي سي البريطانية بمثابة ثورة لإنصاف المرأة، فرغم أنها كانت تعمل سابقا في برامج إخبارية أخرى كبانوراما، وتاون آند أروند، قبل انضمامها إلى بي بي سي، إلا أن تعيينها كان تحدي على حد وصف رؤساء البي بي سي في ذلك الوقت.





وصف المسئولون وقتها قرار تعيين وينتون بأنه «تجربة» ولكنهم كانوا متحملين المسؤولية كاملة لاعتقادهم أنها كانت جادة بما فيه الكفاية لتنجح، ووجهوا الكثير من الآراء المعارضة حينها والذين وصفوا النساء أنهن تافهات للغاية ولا يقدرن على تحمل مسئولية نقل أخبارا هامة.





تم تعيين وينتون في يونيو عام 1960، لقراءة النشرات في المساء وفي عطلة نهاية الأسبوع، ولكن تم تغيير مواعيدها فيما بعد بعد ملاحظة آراء الجمهور والمشاهدين والذين اعتقدوا أن قراءة امرأة للأنباء في هذا الوقت المتأخر يعد أمرا غير لائق.



