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محافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة شرم الشيخ.. صور

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:05 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان
ايمن محمد
افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المنفذ الاستراتيجي لمحاربة الغلاء، في إطار مبادرة "أهلا رمضان" بحي النور بمدينة شرم الشيخ، بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات والفاكهة والخضراوات، واللحوم والدواجن، والمجمدات، لتوفير سلع شهر رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة. حيث تراوحت التخفيضات بين ٣٠ و٤٠ % بالإضافة لتوفير اللحوم البلدي بسعر ١٠٠ جنيه للكيلو.

اشاد المحافظ بجودة المعروضات وشدد علي ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة وتوفيرها طوال شهر رمضان.

رافق المحافظ، سامي عبدالقادر مدير عام التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، والنائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ، كما قام المحافظ بتوزيع كراتين السلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان.

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