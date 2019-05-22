محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة شرم الشيخ.. صور

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المنفذ الاستراتيجي لمحاربة الغلاء، في إطار مبادرة "أهلا رمضان" بحي النور بمدينة شرم الشيخ، بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات والفاكهة والخضراوات، واللحوم والدواجن، والمجمدات، لتوفير سلع شهر رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة. حيث تراوحت التخفيضات بين ٣٠ و٤٠ % بالإضافة لتوفير اللحوم البلدي بسعر ١٠٠ جنيه للكيلو.





اشاد المحافظ بجودة المعروضات وشدد علي ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة وتوفيرها طوال شهر رمضان.



