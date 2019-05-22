تخطى عمره الـ 69 عاماً.. سيلينا جوميز تكشف عن زوجها خلال مهرجان كان

ظهرت المطربة وكاتبة الأغاني سيلينا جوميز مؤخرا لأول مرة على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، ورغم تواجدها بالمهرجان لأول مرة إلا أنها فجرت مفاجأة أخرى مختلفة عن حضورها المهرجان.





نشرت سيلينا صورة لها على السجادة على حسابها الشخصي على موقع إنستجرام وكتبت: "اول مرة لي في مهرجان كان .. يشرفني أن أكون جزءا من هذا الفيلم مع جيم وكل الممثلين .. وبالمناسبة أنا وبيل موري تزوجنا !".





تركت الفنانة العالمية جمهورها الذي تخطى 150 مليون شخص في صدمة حزينة فالفنان بيل موراي يتخطى عمره 69 عاما أي أنها في عمر جدها، وفقا لصحيفة ذا ويك البريطانية.





علق وأعجب بهذا الخبر على حسابها اكثر من 7 مليون شخص، فكيف للفنانة صاحبة الـ 26 عاما أن تتزوج بالممثل العجوز، ورجح البعض أنها ربما وافقت بسبب ثروته، والبعض الآخر يؤكد أن الأمر ليس إلا مزحة منها.



