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رياضة

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يحافظ على الصدارة و6 فرق تتصارع من أجل البقاء

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:57 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
شهد جدول ترتيب الدورى المصرى بعض التغيرات الهامة عقب إقامة خمس مباريات يوم الثلاثاء 21 / 5 / 2019 فى الجولة الـ33 من بطولة الدورى .

تغلب سموحة علي منافسه بتروجت بهدفين نظيفين، وفاز طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيفة على الاتحاد السكندرى، وتمكن إنبى من الفوز على المقاصة 2-1، وتعادل دجلة والحدود بهدف لكل منهما، وتعادل الإنتاج الحربي مع المصري بهدفين لكل منهما.

يتربع النادى الأهلى على صدارة جدول الدورى برصيد 73 نقطة، وفى المركز الثاني يأتي بيراميدز برصيد 66 نقطة متفوقا على الزمالك بالأهداف.

وضمن كل من سموحة وطلائع الجيش وإنبي البقاء في بطولة الدوري ، فيما استمر تأزم موقف أندية دجلة والحدود وبتروجت والاتحاد السكندري والجونة والإنتاج الحربي.

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