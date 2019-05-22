ترتيب هدافي الدوري المصري.. أحمد علي يغرد منفردًا

انتهت أحداث 5 مباريات أمس الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز، حسمت العديد من التساؤلات حول الهابطين من البطولة والناجون من الهبوط.





ويرصد لكم "صدى البلد" هدافي الدوري المصري بعد مباريات الثلاثاء.





واصل أحمد على لاعب المقاولون العرب، احتلال صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدفاً، عقب إقامة خمس مباريات يوم الثلاثاء 21 /5 /2019 ، فى الجولة الـ 33 من بطولة الدورى، حيث فاز سموحة علي نظيره بتروجت بهدفين نظيفين، وفوز طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيفة على الاتحاد السكندرى، وفوز إنبى على المقاصة 2-1، وتعادل دجلة والحدود بهدف لكل منهما .



