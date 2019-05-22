الزوجة 18 الحلقة 16.. حسن الرداد يتهرب من الضرائب

شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل الزوجة 18 للفنان حسن الرداد كثير من التطورات وذهبت "فريدة" إلى المستشفى للإطمئنان على "أسما"، وقام كل من "هايدي" و"شهيرة" و"ذهب" و"فريدة" بتوبيخ "حمزة" على ما فعله بـ"أسما"، ولكن فاجأهم "حمزة" بأنه لم يتزوجها من الأساس.









واصطحب "حمزة" «أسما» إلى غرفتها، ولكن زوجاته لا يسمحون لهما بالانفراد، ووعدها "حمزة" بأنه يحبها ولم يتركها مرة أخرى.





ويذهب حمزة إلى حارس المنزل ليجد له مكان يبيت فيه بسبب هروبه من زوجاته، ويأتي مأمور ضرائب إلى شركة حمزة" ليحصل الضرائب المستحقة على الشركة والتي بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه.

كما يحاول جد فريدة "ناهد السباعي" إقناعها بالتفكير بالزواج، والتي أكدت أنها ليس لديها أزمة في الزواج، ليتعب ويشعر بتعب ويدخلونه إلى غرفته.