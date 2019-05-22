مقتل شخصين وإصابة آخر في هجوم بمالي

قتل شخصان وأصيب آخر خلال هجوم بأسلحة نارية على ماليين في منطقة ماندولي الريفي.





وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن مسلحين مجهولين يمتطون دراجات نارية أطلقوا النار على مجموعة من الشباب يقودون الحيوانات إلى المراعي، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخر قبل أخذ الماشية، وأضافت أن وحدات أمنية وصلت إلى المنطقة لتتبع المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.



