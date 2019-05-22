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أخبار العالم

مقتل شخصين وإصابة آخر في هجوم بمالي

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:38 ص
مقتل شخص
مقتل شخص
أ ش أ
قتل شخصان وأصيب آخر خلال هجوم بأسلحة نارية على ماليين في منطقة ماندولي الريفي.

وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن مسلحين مجهولين يمتطون دراجات نارية أطلقوا النار على مجموعة من الشباب يقودون الحيوانات إلى المراعي، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخر قبل أخذ الماشية، وأضافت أن وحدات أمنية وصلت إلى المنطقة لتتبع المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.

تعاني مالي من انفلات أمني يقول المراقبون إنه الأعنف خلال هذا الشهر إذ لا يمر يوم إلا ويعلن عن مقتل أبرياء من طرف مسلحين بالرغم من انتشار قوات المينيسما الأممية وبرخان الفرنسية وقوات مجموعة الخمس في الساحل.

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