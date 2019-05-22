تسيير خط جوي مباشر بين وسط الصين ونيروبي

أعلنت سلطت مقاطعة "هونان" بوسط الصين إطلاق خط جوي مباشر يربط مدينة "تشانغشا" عاصمة المقاطعة مع (نيروبي) عاصمة كينيا اعتبارا من 12 يونيو المقبل.



وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه سيتم تشغيل هذا الخط من قبل شركة طيران جنوبي الصين على متن طائرة "إيرباص 330"، بواقع رحلتين أسبوعيا، مشيرة إلى أن أول معرض اقتصادي وتجاري بين الصين وأفريقيا سيعقد في تشانغشا خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو، حيث سيسهم فتح الخط الجوي الجديد في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.



يذكر أن حجم التجارة بين مقاطعة هونان وأفريقيا بلغ 8ر2 مليار دولار العام الماضي، حيث قامت المقاطعة بضخ ما يقرب من مليار دولار في أكثر من 120 شركة في أفريقيا.