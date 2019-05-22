الصين وقيرغيزستان تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الثنائي

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره القيرغيزي جينكيز حيدربيكوف أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وقال وانغ - خلال المباحثات التي أجراها مع حيدربيكوف في العاصمة القيرغيزية (بيشكك) ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/ - إنه في إطار استغلال فرصة البناء المشترك للحزام والطريق، فإن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق بين استراتيجيات التنمية بين الصين وقيرغيزستان والتنفيذ الفعال للمشروعات الرئيسية من أجل منفعة شعبي البلدين.

وأضاف أنه يتعين على الجانبين العمل سويا لبناء علاقات شعبية أوثق، تدعيم التعاون على المستوى المحلي، زيادة توطيد علاقات التعاون الأمني، وتوسيع التعاون في مكافحة "قوى الشر الثلاث" (الإرهاب والانفصالية والتطرف)، وكذلك مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتجارة المخدرات.

وأوضح وانغ أن التنمية المستدامة والثابتة والجيدة للعلاقات الثنائية تخدم المصالح الأساسية لشعبي البلدين، وأن الصين تقدر دعم قيرغيزستان القوي في بعض القضايا الكبرى ذات الصلة بتايوان وشينجيانغ، كما أن الصين تدعم بشكل مطلق الاختيار المستقل لقيرغيزستان لمسار التنمية وكذلك سياساتها الداخلية والخارجية للحفاظ على الاستقلال الوطني والسيادة والأمن.

من جانبه، قال حيدربيكوف إن قيرغيزستان تولي أهمية كبرى للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتدعم تماما مبادرة الحزام والطريق، ومستعدة لزيادة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والزراعة والإغاثة من الكوارث.

وأضاف أن بلاده متمسكة تماما بسياسة "صين واحدة"، وتدعم موقف الصين في شؤونها الداخلية بما في ذلك تايوان وشينجيانغ، وتأمل في زيادة توطيد الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين.