بعد تحذير الأرصاد الجوية.. إسعافات أولية لو أصبت بضربة شمس

حذّرت الأرصاد الجوية من طقس اليوم وغداً، في ظل ارتفاع شديد فى درجة الحرارة، وشدة أشعة الشمس، مما يجعل العديد من الأشخاص يتعرضون لـ «ضربة الشمس» وذلك نتيجة التعرض للشمس لفترات طويلة وخاصة خلال فترات الظهيرة.. لذا نقدم مجموعة من الإرشادات والإسعافات الأولية لإنقاذ مصاب «ضربة الشمس».





قالت الدكتورة "هناء جميل" استشارى الباطنة "يصاب الإنسان بضربة الشمس نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وقلة الرياح، ويتوقف نظام ضبط الحرارة في الجسم عن طريق توقف العرق.





وقد تؤدي الإصابة بضربة الشمس إلى تلف خلايا المخ والإعاقة وربما الوفاة، حيث أكدت الإحصائيات أن هناك نسبة 50% من المصابين بضربة الشمس يتعرضون للوفاة.





الإسعافات الأولية لمصابي ضربة الشمس :





إذا كنت تشك فى أن شخصًا ما مصابًا بضربة شمس، يجب نقله للمستشفى فورًا، واتخاذ الإسعافات الأولية وهى:





ينقل المصاب لمكان بارد وإزالة جميع الملابس الثقيلة عنه، واستبدالها بملابس خفيفة قطنية، لف المصاب بغطاء خفيف ومبلل، ضع أكياس الثلج تحت الإبطين والفخذ والعنق والظهر، لأن هذه المناطق غنية بالأوعية الدموية القريبة من الجلد وبالتالى تبريدها يقلل درجة حرارة الجسم، لا تسمح بانخفاض درجة حرارة المصاب عن 38 درجة- لا تعطي المصاب أي مهدئات أو مسكنات».



