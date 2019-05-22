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فن

حفل لعازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى بدار الأوبرا .. الجمعة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:24 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تقدم مشيرة عيسى عازفة البيانو العالمية، حفلا فى التاسعة والنصف مساء بعد غد الجمعة 24 مايو على المسرح الكبير، بمشاركة مجموعة من المواهب الواعدة فى العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس والجامعات المختلفة وأكاديمية الفنون.

ومن أبرز المشاركين تاليا عطية، سارة بيبرس، فريدة مبارك، هبة بيبرس، مايا أبو غالى، نادية الجمال، مايا الزوربا، هيدى الجندى، نادية الفاس، تيا فكرى، نور عرفة، لانا سامى، تمارا الطرزى، منى كشكى، آدم بن لادن، حسن الزوربا، عليا عطية وخالد سيف النصر.

ويتضمن البرنامج باقة من الأعمال الكلاسيكية التى كتبها خصيصا لآلة البيانو كبار المؤلفين، بالإضافة إلى مختارات من أشهر المؤلفات العالمية.

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